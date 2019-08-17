Лишь овертайм определяет победителя: «Ак Барс» провел традиционный матч с «Нефтехимиком»

(Нижнекамск, 17 августа, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский «Ак Барс» и нижнекамский «Нефтехимик» провели традиционный спарринг, сильнее в котором оказался коллектив из столицы Татарстана. Встреча завершилась со счетом 1:2.

Наставник казанцев Дмитрий Квартальнов после Кубка Президента Казахстана дал отдохнуть звену Владимира Ткачева — Данису Зарипову, Станиславу Галиеву и самому Ткачеву. Также к ним присоединился защитник Альберт Яруллин и один из лучших игроков прошедшего Кубка Даниил Журавлев.

На разминке «Ак Барс» выглядел максимально расслабленно — несильные броски по воротам, ленивое катание и Лукоянов, разбрасывающий шайбы болельщикам. Он в целом довольно много времени провел возле бортика, общаясь с фанатами.

Что же касается соперников, так они подошли к игре не в самом оптимальном состоянии — команда только ищет свою игру и ни разу за шесть предсезонных матчей не победила. На том же Кубке Президента Казахстана нижнекамцы влетели подопечным Квартального со счетом 5:1, поэтому интереснее было следить за игрой казанцев — очень много изменений в составе по сравнению с последним матчем, но в целом звенья на сезон уже кажутся понятными.

Несмотря на товарищеский характер встречи, игра не была лишена силовой борьбы и уже за первые пять минут болельщики увидели минимум пять сочных хитов. В середине первого периода у казанцев был великолепный шанс открыть счет в игре: после отличной передачи стянувшего на себя обоих защитников Эмиля Галимова Вячеслав Основин, оставшийся один перед воротами не смог переиграть нижнекамского голкипера.

В первом периоде не заладилась игра у защитника казанцев Андрея Педана, который привез три опасных момента на собственные ворота. Однако не одним Педаном грешна оборона — нижнекамцы поймали «Ак Барс» на смене и выходили один в ноль. Тем не менее Рейдеборн оказался на месте, да еще каком, на нужном месте.

Второй период проходил не так интересно, как первый, поэтому веселее было слушать музыку, заполняющую паузы в игре: группа «Лицей», Татьяна Буланова, Лиан Росс, Тина Тернер и другие представители поп-культуры 90-х завораживали больше, чем действие на льду.

Все-таки один интересный эпизод за период произошел — небольшая стычка произошла у ворот хозяев, Азеведо начал активно толкаться с защитником нижнекамцев, и на защиту маленького канадца вступился мощный Патрис Кормье. Команда вышла из эпизода в большинство, однако несмотря на многочисленные попытки, реализовать его не сумела.

Всего же за отрезок «Ак Барс» нанес 24 броска по чужим воротам против всего двух у «Нефтехимика». То ли дело в навыках и способностях Александра Шарыченкова, защищающего ворота нижнекамцев, то ли в точности нападающих казанцев, но на перерыв команды снова ушли при нулевой ничьей.

Хозяева очень уверенно начали последний период и много времени проводили в чужой зоне. Тем более что казанцы схлопотали два удаления подряд. Однако реализовать большинство у нижнекамцев не вышло. В середине периода команды обменялись опасными выходами один на один, забить не удалось никому. Вскоре защитники «Нефтехимика» буквально забыли у своих ворот Глухова, который смог развернуться, бросить, добить, но чужие ворота так и не распечатал.

В последние семь минут игра стала открытой, практически без средней линии, как во втором периоде: трое в одного выкатывались на казанские ворота, однако Рейдеборн растянулся в шпагате, поймал шайбу. Параллельно потерял шлем, но к этому моменту матч уже был остановлен.

За три минуты до конца игры зрители все же увидели заброшенную шайбу: как по учебнику ее разыграли Кирилл Петров и Михаил Фисенко. Последний и огорчил Шарыченкова. Недолго радовались болельщики «Ак Барса», потому что тут же Александр Рыбаков, оставшийся один в центре зоны гостей, точным броском поразил дальнюю девятку Рейдеборна.

О чем говорит равный счет в конце матча? Правильно, болельщиков ожидал овертайм.

Прошло 20 секунд овертайма и Джастин Азеведо оформил победу казанской команды — 1:2.

Теперь казанский коллектив ждет Рига, где пройдет заключительный для «Ак Барса» предсезонный турнир — «Кубок Латвийской железной дороги». Помимо подопечных Квартальнова участие в нем примут рижское и минское «Динамо», «Автомобилист» и «Локомотив».

«Нефтехимик» — «Ак Барс» — . «Ак Барс»: Фрэттин — Кормье — Азеведо, Викстранд — Ожиганов; Глухов — Михеев — Лукоянов, Хенкель — Сафонов; Фисенко — Галимов — Петров, Абросимов — Лямкин; Емец — Основин Галимов, Педан — Фазылзянов; Рейдеборн, Мисбахов.

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