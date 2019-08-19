Татар-информ

19 августа 2019, 18:33

Здоровье и среда

Врач-офтальмолог: Первокласснику можно смотреть телевизор не более 15 минут в день

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Здоровье и среда

Врач-офтальмолог: Первокласснику можно смотреть телевизор не более 15 минут в день

Фото: Рамиль Гали/архив

Для профилактики развития близорукости важно организовать правильный зрительный режим и соблюдать санитарно-гигиенические нормы.

(Казань, 19 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). Для того, чтобы не допустить развития близорукости у детей, следует соблюдать правильный зрительный режим. Об этом в ходе круглого стола в Министерстве здравоохранения РТ рассказала врач-офтальмолог, заведующая детским кабинетом РКОБ Людмила Филиппова.

«Мы рекомендуем проводить не более 15 минут в день перед экраном в 1-м классе, 20 минут — в средней школе и 30-40 минут в старших классах. Выполнять это сегодня очень сложно, но важно для здоровья», — отметила спикер.

Она также добавила, что необходимо правильно организовать рабочее место ребенка. Так, расстояние от глаз до текста должно быть более 30 см, зрительное поле необходимо хорошо осветить лампой с теплым светом, который расслабляет натуженные мышцы. Белый холодный свет, по словам офтальмолога, ведет к перенапряжению мышц, а как следствие — к различным патологиям. Также важно делать гимнастику для глаз, упражнения для спины и шеи, которые помогут улучшить кровообращение.

«Человеческий глаз не приспособлен к работе с монитором, он не воспринимает мониторное мигание, вследствие чего вырабатывается патология. Особенно это опасно, если ребенок имеет предрасположенность к близорукости», — подчеркнула Филиппова.

По словам врача-офтальмолога, чем раньше у ребенка развивается близорукость, тем менее благоприятный прогноз к ее излечению. Инвалидизация у взрослого населения доходит до 15-20% — это, по оценке специалиста, достаточно высокий процент.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что длительное взаимодействие ребенка с различными гаджетами в течение дня влияет на креативность, приводит к снижению памяти, нарушению концентрации внимания, затруднениям в чтении, устной и письменной речи. 

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