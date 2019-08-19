Психолог: Длительное взаимодействие с гаджетами влияет на познавательные функции детского мозга

(Казань, 19 августа, «Татар-информ», Александра Давыдова). Длительное взаимодействие ребенка с различными гаджетами в течение дня влияет на креативность, приводит к снижению памяти, нарушению концентрации внимания, затруднениям в чтении, устной и письменной речи. Об этом в рамках круглого стола в Министерстве здравоохранения РТ рассказала клинический психолог Республиканского наркологического диспансера, эксперт в области интернет-зависимости Мария Щевлягина.

«При длительных летних каникулах проблемы злоупотребления соцсетями и Интернетом у детей приобретают особую актуальность. Дети проводят много времени перед гаджетами, и их бывает трудно перенастроить на рабочий лад. Но сделать это необходимо, потому что они способны затронуть широкий спектр познавательных функций мозга», — отметила спикер.

Психолог также напомнила о рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Так, детям от 7 до 10 лет советуют проводить за экранами гаджетов не более 30-50 минут в день, от 10 до 18 лет — не более 3 часов в день. По мнению Щевлягиной, чем позже начнется электронная жизнь ребенка, тем лучше для его благополучия.

«Важно, чтобы у ребенка была другая жизнь — настоящая, реальная, наполненная интересными событиями, делами», — подчеркнула эксперт, добавив при этом, что не является противницей гаджетов. Напротив, она посоветовала организовывать досуг детей с использованием медиатехнологий, но распределять время, проведенное перед экраном, рационально.

Также клинический психолог Республиканского наркологического диспансера рекомендует ограничить доступ детей до 14 лет к гаджетам — не устанавливать в детской комнате телевизор и компьютер. Помимо этого родители должны тщательно отбирать контент для своих детей, а также контролировать их активность в Интернете, объясняя возможные последствия их действий.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.