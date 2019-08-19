Кул-Шариф попал в топ-3 достопримечательностей, на фоне которых любят фотографироваться туристы

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Мечеть Кул-Шариф вошла в тройку достопримечательностей, на фоне которых чаще всего фотографируются туристы. Об этом говорится в исследовании российского сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

«В первую тройку самых лучших мест для фотосессий также вошли мраморный каньон Рускеала в Карелии и мечеть Кул-Шариф в Казани (по 12,5%), подвесной мост Skybridge в Сочи и Сафари парк в Геленджике (по 10,42%)», — говорится в сообщении.

Самым популярным местом для фотосессий у туристов стал Массандровский дворец в Ялте и Херсонес в Севастополе, которые в результате опроса в соцсетях набрали по 22,92% голосов.

Меньше всего голосов набрали канатная дорога на Воробьевых горах в Москве, Витебский вокзал в Санкт-Петербурге и Ельцин Центр в Екатеринбурге.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Казань стала третьим по популярности городом России для летнего отдыха в мужской компании.

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