Казань вошла в топ-3 городов России для летнего отдыха в мужской компании

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Столица Татарстана стала третьим по популярности городом России для летнего отдыха в мужской компании. Об этом сообщает российский сервис бронирования отелей Tvil.ru.

При этом Казань опередили Москва и Краснодар, немного отстали от нее Петрозаводск и Бахчисарай. Помимо этих городов, летом холостые мужчины выбирают для отдыха озеро Банное в Башкортостане, поселок Ильинский, города Лахденпохья и Медвежьегорск в Карелии, Кисловодск в Ставропольском крае.

Согласно данным сервиса, в среднем туристы-мужчины намерены потратить на проживание в Казани 1830 рублей в сутки. Наименьшими траты отдыхающих на проживание окажутся в Бахчисарае, всего 1276 рублей в сутки, а наибольшими – в Медвежьегорске, 7 тыс. 750 рублей.

В столице Татарстана туристы в среднем намерены провести 1,7 суток – меньше, чем в других пользующихся популярностью местах отдыха. На наибольший срок, 8,7 суток, они намерены задержаться в Кисловодске.

«Рейтинг подготовлен по данным оплаченных заявок (броней) гостей-мужчин на проживание в мини-отелях, квартирах и гостевых домах c 1 июня по 31 августа 2019 года», – отмечается в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Казань, согласно мнению туристов, вошла в топ-5 самых европейских городов России.

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