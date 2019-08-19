В Казани судят владелицу интим-притона, угрожавшую убить 15-летнюю девушку, если откажется работать

(Казань, 19 августа, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Советском районном суде Казани начался процесс по делу 34-летней Айсины Шамсияровой, которая создала интим-агентство с несовершеннолетними.

По версии следствия, в 2018 году подсудимая арендовала несколько квартир в Казани, в которых организовала секс-притон. Проституткам для связи она выдала сотовые телефоны, а в Интернете разместила рекламу агентства.

Помимо этого, во время следствия выяснилось, что Шамсиярова угрожала несовершеннолетней девушке расправой с ее близкими и ранила ее ножом за отказ заниматься проституцией.

Подсудимая обвиняется сразу по нескольким статьям – «Угроза убийством», «Вовлечение в занятие проституцией и принуждение к продолжению занятия проституцией несовершеннолетнего», «Организация занятия проституцией, с использованием несовершеннолетних».

Шамсиярова свою вину не признает. Суд отправил ее в СИЗО.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.