Елена Саляхова

19 августа 2019, 13:37

Происшествия

В Казани судят владелицу интим-притона, угрожавшую убить 15-летнюю девушку, если откажется работать

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Происшествия

В Казани судят владелицу интим-притона, угрожавшую убить 15-летнюю девушку, если откажется работать

В Советском районном суде Казани начался процесс по делу 34-летней женщины, которая создала интим-агентство с несовершеннолетними.

(Казань, 19 августа, «Татар-информ», Елена Саляхова). В Советском районном суде Казани начался процесс по делу 34-летней Айсины Шамсияровой, которая создала интим-агентство с несовершеннолетними.

По версии следствия, в 2018 году подсудимая арендовала несколько квартир в Казани, в которых организовала секс-притон. Проституткам для связи она выдала сотовые телефоны, а в Интернете разместила рекламу агентства.

Помимо этого, во время следствия выяснилось, что Шамсиярова угрожала несовершеннолетней девушке расправой с ее близкими и ранила ее ножом за отказ заниматься проституцией.

Подсудимая обвиняется сразу по нескольким статьям – «Угроза убийством», «Вовлечение в занятие проституцией и принуждение к продолжению занятия проституцией несовершеннолетнего», «Организация занятия проституцией, с использованием несовершеннолетних».

Шамсиярова свою вину не признает. Суд отправил ее в СИЗО.

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