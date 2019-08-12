(Казань, 12 августа, «Татар-информ»). 34-летнюю владелицу интим-агентства с несовершеннолетними проститутками будут судить в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следствия, в 2018 году жительница Казани Айсина Шамсиярова создала в городе "интимное агентство", куда вовлекла не менее 4 проституток, в том числе несовершеннолетнюю (15-летнюю девочку)», – уточнил Шептицкий.

Предприимчивая женщина арендовала несколько квартир, которые использовала в качестве секс-притонов. Она снабдила своих «работниц» сотовыми телефонами, а также сделала рекламу агентства в Интернете. Также следствием установлено, что в ноябре прошлого года Шамсиярова угрожала несовершеннолетней девушке расправой над близкими и ранила ее ножом за отказ заниматься проституцией.

Женщине были предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям – «Организация занятия проституцией, с использованием несовершеннолетних», «Вовлечение в занятие проституцией и принуждение к продолжению занятия проституцией несовершеннолетнего» и «Угроза убийством». Свою вину Шамсиярова не признала. На время следствия суд отправил ее под арест.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.



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