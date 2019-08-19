Татар-информ

19 августа 2019, 12:02

Общество

Зрители WorldSkills смогут бесплатно добраться до «Казань Экспо» с трех городских площадок

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Общество

Зрители WorldSkills смогут бесплатно добраться до «Казань Экспо» с трех городских площадок

Фото: Владимир Васильев/архив

Для зрителей запланированы маршруты доставки шаттлами, которые будут обслуживать 24 автобуса.

(Казань, 19 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Зрители чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019 смогут бесплатно добраться до МВЦ «Казань Экспо» с трех площадок города. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров во время пресс-тура, посвященного транспортному обеспечению участников и гостей чемпионата.

«Для горожан организованы три площадки, откуда они смогут бесплатно добраться до “Казань Экспо”. Так, запланированы маршруты доставки шаттлами неорганизованных зрителей от станции метро “Дубравная”, парковки “Леруа Мерлен” на Оренбургском тракте и от МЕГИ. Оттуда будут ходить городские автобусы – 24 единицы. Плата за проезд в них взиматься не будет. Автобусы будут ездить с девяти утра до шести вечера», – рассказал замминистра.

По словам Андрея Егорова, бесплатный проезд в общественном транспорте Казани в дни проведения чемпионата будет организован для волонтеров и аккредитованных лиц. «10 тыс. транспортных карт выдано, чтобы воспользоваться бесплатным проездом», – заметил он.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 пройдет в Татарстане 22 – 27 августа. Основной площадкой соревнований станет «Казань Экспо». Ожидается, что за четыре соревновательных дня международный выставочный центр посетят около 70 тыс. человек в составе организованных групп, из них 6,2 тыс. – из субъектов России.

Планируется, что 2,1 тыс. человек прибудут в Казань автобусами, около 2,4 тыс. – поездами и 1,7 тыс. – самолетами.

Все организованные группы посетителей будут доставлять в «Казань Экспо» через точки сбора, где проведут досмотр, инструктаж и транспортировку по принципу из «чистой» зоны – в «чистую». Выделено три основные точки сбора: от Казанской академии тенниса и Казанской ярмарки транспортировка будет осуществляться на автобусах, от железнодорожного вокзала – электричкой.  

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