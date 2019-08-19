В Татарстане для перевозки участников WorldSkills 2019 приобретено 80 новых автобусов

(Казань, 19 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане для перевозки участников мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 было приобретено 80 единиц 50-местных автобусов. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Андрей Егоров во время пресс-тура, посвященного транспортному обеспечению участников и гостей чемпионата.

«При поддержке руководства республики был обновлен парк автобусов межмуниципальной сети. Закуплено 80 единиц автобусов, все они имеют 50 мест. Практически весь парк обновили», – рассказал собеседник журналистов.

По словам Андрея Егорова, в организации перевозок планируется задействовать 202 автобуса туристического типа, в том числе 55 – из соседних субъектов. «Основным оператором транспортного обслуживания чемпионата является компания “Буревестник”», – заметил он.

Замминистра также добавил, что к перевозкам будет привлечено 59 микроавтобусов, 24 автобуса городского типа и 99 легковых автомобилей различных классов. «На сегодня автобусы работают в полную силу. Весь подвижной состав забрендирован в стилистике чемпионата, обеспечен информационными аншлагами и указателями», – отметил он.

Транспорт распределен по клиентским группам, продолжил Андрей Егоров. «То есть перевозят гостей от отелей, от Деревни Универсиады, работают в шаттловой системе, по заявкам, возят гостей по экскурсиям. Пиковые даты приходятся на 22 и 27 августа – дни открытия и закрытия чемпионата», – заключил он.

Для перевозки участников предусматривается 26 основных и 27 резервных протокольных маршрутов.

Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 пройдет в Татарстане 22 – 27 августа. Ожидается, что его участниками станут около 1,6 тыс. молодых людей почти из 70 стран. Они будут состязаться в 56 компетенциях. Основной площадкой соревнований станет международный выставочный центр «Казань Экспо». Предполагается, что мероприятия чемпионата посетят около 250 тыс. человек.

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