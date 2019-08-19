Татарстанские спасатели стали чемпионами Всемирных игр полицейских и пожарных по хоккею

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Спасатели из Татарстана завоевали звание чемпионов XVIII Всемирных игр полицейских и пожарных по хоккею. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства спорта РТ.

«В турнире могут выступать не только сборные команды, но и представители отдельных городов и клубов — в этом особенность данных международных игр. Однако в хоккейном чемпионате была заявлена только одна команда из России — наш „Динамо-МЧС“ (Татарстан)», — сообщил первый заместитель председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин.

Татарстанцы с легкостью победили всех соперников в группе, а уже в финале столкнулись с «Монреалем» из Канады. Финал также остался за «Динамо-МЧС» — 5:1.

Ранее сообщалось, что татарстанские волейболисты стали чемпионами Всемирных игр полицейских и пожарных.

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