Волейболисты Татарстана победили на Всемирных играх полицейских и пожарных в Чэнду

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Волейболисты Татарстана заняли первое место в дивизионе сильнейших на проходивших в китайском городе Чэнду Всемирных играх полицейских и пожарных. Об этом сообщает пресс-служба ФСО «Динамо» РТ.

Помимо команды «Динамо-Татарстан», на победу в дивизионе сильнейших претендовали сборные США, Китая, Сингапура и Гонконга. Соперники сыграли друг с другом по круговой системе, после чего команды, занявшие первое и второе места, разыграли чемпионство, а команды, занявшие третье и четвертое места, поборолись за бронзовые награды.

В итоге татарстанские динамовцы стали обладателями золотых медалей. Второе место заняла сборная Китая, на третьей позиции разместилась команда Соединенных Штатов.

«Во втором дивизионе выступала сборная команда от России, она заняла третье место», – отмечается в сообщении татарстанского общества «Динамо».

Всемирные игры полицейских и пожарных проходили в Чэнду с 8 по 18 августа.

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