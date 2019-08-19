(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). Прокуратура изучает обстоятельства отравления отдыхавших в Иннополисе детей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Прокурору Верхнеуслонского района поручено провести проверку с привлечением необходимых специалистов, а также координировать на месте действия уполномоченных органов. В процессе проверки предстоит выяснить все обстоятельства инцидента, а также причины и условия, способствовавшие этому», – рассказал Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в больницу с признаками отравления были доставлены четверо детей. Проверкой случившегося занялись Роспотребнадзор и Следственный комитет.

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