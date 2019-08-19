(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). По факту отравления детей из лагеря в Иннополисе возбуждено уголовное дело, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«Дело возбуждено об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Назначены экспертизы, изъяты документы, а также пробы еды в кафе и столовой, где питались дети», – отметил Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что четыре отравившихся ребенка из лагеря в Иннополисе госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу. Изучением причин отравления детей занялись специалисты Роспотребнадзора.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.