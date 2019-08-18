Татар-информ

18 августа 2019, 18:37

ПроисшествияЗдоровье и среда

Роспотребнадзор по РТ исследует причины отравления отдыхавших в Иннополисе детей

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ПроисшествияЗдоровье и среда

Роспотребнадзор по РТ исследует причины отравления отдыхавших в Иннополисе детей

По предварительной информации, заболевшие дети накануне питались в одном из казанских кафе.

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Специалисты Роспотребнадзора по Татарстану изучают причины отравления четырех детей, госпитализированных с острой кишечной инфекцией из детского оздоровительного лагеря «Кампус», расположенного в Иннополисе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По предварительной информации, дети 17 августа выезжали на экскурсию в Казань, где питались в одном из кафе», – отметили в Управлении Роспотребнадзора по РТ.

В лагерь и кафе немедленно выехали специалисты ведомства. Проводятся эпидемиологические расследования, отобраны пробы внешней среды и материал от сотрудников для лабораторных исследований.

Врачи осмотрели всех детей, остающихся в лагере, симптомов острой кишечной инфекции у них не выявлено. Дополнительно установлено медицинское наблюдение. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора по Татарстану, добавили в пресс-службе управления.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что четыре отравившихся ребенка из лагеря в Иннополисе госпитализированы в Республиканскую клиническую инфекционную больницу.

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