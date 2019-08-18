В Госалкогольинспекции РТ рассказали, как правильно выбрать и купить дыню

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Специалисты Набережночелнинского территориального органа Госалкогольинспекции РТ составили рекомендации по правильному выбору и покупке дыни. Они опубликованы на сайте ведомства.

В ведомстве отдельно напомнили об оптимальном моменте для приобретения дынь. Так как «сезон естественного созревания бахчевых приходится на середину августа», лучшим временем для их покупки является период с конца августа до октября.

При выборе дыни эксперты рекомендовали учитывать такие критерии, как ее запах, правильный звук при хлопке и состояние кожуры.

Зрелая дыня отличается тонким ароматом. «В случае если дыня совсем не имеет запаха или, чего хуже, попахивает зеленью, лучше отложите такой плод в сторону», – подчеркнули в Госалкогольинспеции.

Кроме того, кри легком хлопке ладонью спелая дыня издает глухой звук, а не звонкий как у спелого арбуза. Кожура же плода должна пружинить и не быть слишком мягкой – следы от пальцев свидетельствуют о переспелости, добавили представители ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о рекомендациях по выбору дыни, которые дали сотрудники Роспотребнадзора.

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