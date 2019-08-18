Татар-информ

18 августа 2019, 22:28

Общество

В Госалкогольинспекции РТ рассказали, как правильно выбрать и купить дыню

Рекомендуем

Общество

В Госалкогольинспекции РТ рассказали, как правильно выбрать и купить дыню

В ведомстве напомнили, что покупать бахчевые лучше всего с конца августа до октября.

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Специалисты Набережночелнинского территориального органа Госалкогольинспекции РТ составили рекомендации по правильному выбору и покупке дыни. Они опубликованы на сайте ведомства.

В ведомстве отдельно напомнили об оптимальном моменте для приобретения дынь. Так как «сезон естественного созревания бахчевых приходится на середину августа», лучшим временем для их покупки является период с конца августа до октября.

При выборе дыни эксперты рекомендовали учитывать такие критерии, как ее запах, правильный звук при хлопке и состояние кожуры.

Зрелая дыня отличается тонким ароматом. «В случае если дыня совсем не имеет запаха или, чего хуже, попахивает зеленью, лучше отложите такой плод в сторону», – подчеркнули в Госалкогольинспеции.

Кроме того, кри легком хлопке ладонью спелая дыня издает глухой звук, а не звонкий как у спелого арбуза. Кожура же плода должна пружинить и не быть слишком мягкой – следы от пальцев свидетельствуют о переспелости, добавили представители ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о рекомендациях по выбору дыни, которые дали сотрудники Роспотребнадзора. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Высший пилотаж и профориентация от авиастроителей: Казань приняла праздник «Я выбираю небо!»
Новости дня
22:28
В Госалкогольинспекции РТ рассказали, как правильно выбрать и купить дыню

В ведомстве напомнили, что покупать бахчевые лучше всего с конца августа до октября.

21:59
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера
21:20
Волейболисты Татарстана победили на Всемирных играх полицейских и пожарных в Чэнду

Выступавшая во втором дивизионе сборная России заняла третье место.

20:56
За год средний платеж за услуги ЖКХ вырос на 5%
20:18
Высший пилотаж и профориентация от авиастроителей: Казань приняла праздник «Я выбираю небо!»

Летчики продемонстрировали свое мастерство в небе над городом, а предприятия Татарстана презентовали у «Чаши» свои достижения.

19:54
Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике педикулеза
19:22
В школах Набережных Челнов состоится массовая смена директоров

Официально новые руководители образовательных учреждений будут представлены на августовском педагогическом совещании.

18:48
Автор победного гола в матче «Рубина» с «Арсеналом»: Приятно впервые забить за казанский клуб

Евгений Марков отметил, что перед ним «стояла задача принять мяч и пробить – принял и попал».

18:37
Роспотребнадзор по РТ исследует причины отравления отдыхавших в Иннополисе детей

По предварительной информации, заболевшие дети накануне питались в одном из казанских кафе.

18:17
Минздрав РТ опроверг информацию о госпитализации 34 детей из лагеря в Иннополисе

В Республиканскую клиническую инфекционную больницу доставлены четыре отравившихся ребенка.

18:15
Приставы смогут оповещать должников о запрете на выезд по SMS
18:06
Зурико Давиташвили: Хочу забивать за «Рубин», но главное – чтобы побеждала команда

Нападающий казанского клуба прокомментировал эпизод матча с «Арсеналом», в котором он попал в перекладину.

17:46
Эстафета флага WorldSkills завершилась в Казани

Сначала вертолет с флагом пролетел над городом, а затем нашивку с гербом города на знамя прикрепил мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

17:08
Капитан «Рубина» о победе над «Арсеналом»: «Мы сыграли неординарно, и это привело к голу»

Евгений Башкиров прокомментировал свой первый выход на поле в качестве капитана команды.

16:58
Наставник «Рубина»: Ничего особенного в неточных передачах защитника Егора Сорокина нет

Эдуардо Докампо прокомментировал забитые командой с начала сезона голы.

16:34
Наставник «Арсенала»: «“Рубин“ воспользовался нашей ошибкой в обороне»

Игорь Черевченко прокомментировал поражение, понесенное его подопечными от казанцев.

16:00
«Рубин» выиграл свой пятисотый матч в РПЛ

Казанский клуб с минимальным счетом взял верх над тульским «Арсеналом».

15:52
Роспотребнадзор напомнил авиапассажирам их права при задержке рейса
15:20
В Казани небольшой пожар в магазине был потушен пивом

Пожар случился в магазине пива на Вишневского.

14:35
ГИБДД Казани оштрафовала водителя, прокатившего приятеля на крыше авто

Мужчин вычислили по ролику, опубликованному в социальных сетях.

14:18
Синоптики Татарстана предупредили об очередной грозе

Во время грозы порывы ветра усилятся до 15 — 20 м/с.

14:03
Полицейские задержали парней, которые изрисовали прогулочную зону у озера Кабан в Казани

Злоумышленниками оказались трое молодых людей в возрасте 18, 23 и 24 лет.

13:26
Минздрав РФ предложил тестировать работников на алкоголь
12:51
За сутки лжебанкиры похитили у татарстанцев более миллиона рублей

Во всех случаях аферисты действовали по одной схеме – убеждали жертв перевести деньги на резервные счета.

12:24
Диетолог назвала сорт сыра, полезный для гипертоников
События