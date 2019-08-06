В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать и купить дыню

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Специалисты Роспотребнадзора РФ подготовили рекомендации по правильному выбору и покупке дыни. Информация опубликована на сайте ведомства.

В федеральной службе напоминают, что лучше всего приобретать продукт в супермаркете или на официальном рынке.

«Очень опасно приобретать дыни, продающиеся на трассе или вдоль автомобильных дорог, потому что плоды хорошо впитывают в себя все токсичные вещества и вредные тяжелые металлы», — подчеркивается в сообщении.

Кожура у дыни не отличается хорошей плотностью, поэтому выбранный экземпляр должен быть целым, без трещин, вмятин и пятен. Из-за высокого содержания сахара мякоть дыни становится идеальной средой для размножения бактерий, поэтому не рекомендуется брать разрезанные дыни.

Чтобы выбрать спелый продукт, можно прибегнуть к старому способу: несильно хлопнуть по плоду рукой.

«Если раздастся глухой звук, плод зрелый, а если звонкий, немного хрустящий, как у спелого арбуза — нет», — отмечают специалисты.

Если дыня покрыта темными и немного вогнутыми пятнами, такой экземпляр брать не стоит. Допускается лишь одно небольшое круглое пятно немного светлее основной масти. Также хорошая дыня должна слегка пружинить при надавливании рукой.

Нельзя хранить разрезанную дыню в тепле и употреблять ее в сочетании с холодной водой, молоком, алкоголем, кисломолочными продуктами, поскольку это может привести к расстройству желудка.

«Дыня — очень тяжёлый продукт, и поэтому лучше всего кушать ее в промежутках между приемами пищи, но только не после еды и не на голодный желудок», — отмечают специалисты.

Кроме того, людям с сахарным диабетом или обострением язвенной болезни, беременным и кормящим женщинам рекомендуется воздержаться от употребления дыни в пищу.

Ранее специалисты Роспотребнадзора по РТ также рассказали, как правильно выбрать и купить арбуз.

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