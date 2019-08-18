Татар-информ

18 августа 2019, 21:59

Общество

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера

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Общество

Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера

Уменьшенные номера можно будет устанавливать на машинах, на которых не предусмотрены места для обычных знаков.

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Россияне смогут использовать компактные регистрационные знаки на автомобилях американского и японского производства. Об этом сообщает «Интерфакс».

Официальный представитель МВД России Ирина Волк пояснила, что номера нестандартного образца могут быть установлены «только на транспортные средства, которые имеют нестандартные места для их установки».

Это следует из новой редакции ГОСТа Р 50577-2018. Его ввод в действие перенесен на 4 августа 2020 года, однако предусмотрена возможность досрочного применения соответствующих правил.

Пока изготавливать компактные автомобильные знаки могут организации, имеющие соответствующие свидетельства. Владелец автомобиля или мотоцикла вправе самостоятельно обратиться к одной из них для изготовления номера. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что возможность получать госномера у частников снизит стоимость услуги для татарстанцев.

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