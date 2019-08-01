Возможность получать госномера у частников снизит стоимость услуги для татарстанцев

(Казань, 1 августа, «Татар-информ»). Возможность получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей соответствующих знаков, которая появится у россиян с начала нового, 2020 года, должна привести к снижению стоимости услуги. Об этом сообщает РБК-Татарстан.

По мнению оператора по изготовлению госномеров в татарстанской компании «Гермес» Романа Долганова, рынок готов к нововведениям. После вступления новеллы в силу регистрационные действия будут совершаться быстрее. К тому же рост конкуренции приведет к снижению цены.

«Еще год назад наша компания была по сути монополистом в регионе. Сегодня же на рынке порядка трех компаний, имеющих лицензию на изготовление номеров. Еще столько же, по моим данным, работают неофициально», – пояснил он.

Сначала количество клиентов, по оценке Долганова, будет небольшим, но уже через полгода их число увеличится не менее чем в два раза.

Вместе с тем нововведение может привести к расширению серого рынка. На это указал председатель Федерации автовладельцев России в Татарстане Рамиль Хайруллин «<…> начнется активная торговля “красивыми“ номерами. Сама ГИБДД напрямую этим заниматься не может. Зато такая возможность появится у частных компаний», – отметил он.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин подписал закон, дающий автовладельцам возможность получать государственные номера самостоятельно у изготовителей. В этом случае ГИБДД будет только предоставлять набор букв и цифр регистрационного знака.

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