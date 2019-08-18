Татар-информ

18 августа 2019, 20:18

Общество

Высший пилотаж и профориентация от авиастроителей: Казань приняла праздник «Я выбираю небо!»

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Общество

Высший пилотаж и профориентация от авиастроителей: Казань приняла праздник «Я выбираю небо!»

Фото: Михаил Захаров

Летчики продемонстрировали свое мастерство в небе над городом, а предприятия Татарстана презентовали у «Чаши» свои достижения.

(Казань, 18 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Гости прошедшего в Казани праздника «Я выбираю небо!» смогли увидеть показательные выступления летчиков, а также стенды с достижениями ведущих авиастроительных предприятий. Кроме того, для них состоялись мастер-классы и шоу байкеров. Открыл праздник и. о. Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«Авиационная отрасль нашей страны – это действительно серьезно. Она – мировой лидер во многих областях, и Татарстан в этой дружной семье авиастроителей занимает не последнее место. Мы производим самолеты, вертолеты, авионику, развито у нас связанное с авиацией машиностроение. Тем более важно убеждать молодежь становиться как инженерами, так и рабочими», – заявил он.

Узнать больше об авиационных предприятиях Татарстана и увидеть своими глазами их достижения зрители могли на «Аллее профориентации».

Особое внимание пришедших на праздник привлек макет беспилотника, которому не требуется взлетная полоса. О нем рассказал ведущий инженер кафедры АСМУ КНИТУ (КАИ) Владимир Литвин: «Этот аппарат взлетает как квадрокоптер, а затем летит как самолет. Поэтому ему не нужен аэродром».

Также новый беспилотник показало публике казанское ОКБ имени Симонова. «Мы предоставили комплекс малых беспилотных летательных аппаратов взлетным весом 30 кг и 70 кг, предназначенных для мониторинга. Это экспериментальный образец. Надеемся, что нам удастся запустить эти аппараты в серию – возможно, уже в следующем году», – отметил заместитель генерального директора ОКБ имени Симонова Владислав Алачугин.

Пришедшие на праздник подростки смогли не только пообщаться с авиастроителями, но и почувствовать себя летчиками за штурвалом симулятора, собрать макет самолета из пенопласта и увидеть вблизи настоящий самолет «Фермер».

Точно такой же самолет пролетел в небе над Казанью в первой части летной программы – шоу легкой авиации. Затем над городом торжественно пролетел вертолет с флагом чемпионата рабочих профессий WorldSkills.

Во второй части праздника в воздух поднялись тяжелые самолеты: стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, а также экспериментальный Ту-214 без ливреи, предназначенный для российских силовых структур. После этого сложные фигуры в небе исполнила пилотажная группа «Русь» на пяти учебно-боевых самолётах L-39 Albatros.

«Я в восторге от самолетов. От высшего пилотажа захватило дух, особенно впечатлило, как летчики нарисовали сердце. И в целом от праздника остались масса впечатлений и хорошее настроение», – заметила после завершения мероприятия одна из гостий – Гульнара Исмаилова. 

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