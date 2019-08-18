Эстафета флага WorldSkills завершилась в Казани

(Казань, 18 августа, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В столице Татарстана на празднике «Я выбираю небо!» завершилась эстафета флагов Worldskills International и WorldSkills Kazan.

«Казань встречает гостей, семью Worldskills family со всех пяти континентов, к нам приехали лучшие специалисты, лучшие мастера своего дела. Мы очень надеемся, что Казань, Татарстан и Россия покажут всему миру свое гостеприимство и навсегда останутся в сердцах тех, кому мы говорим “Добро пожаловать!“» – заявил на церемонии чествования флагов мэр Казани Ильсур Метшин.

Церемония началась с того, что над городом пролетел вертолет со знаменем Worldskills. Затем флаги торжественно передали городу на сцене у Центра семьи «Казан». На один из них Ильсур Метшин в присутствии иностранного гостя – вице-президента по стратегическим вопросам и председателя Комитета стратегического развития WorldSkills International Йоса де Гоя добавил нашивку с гербом столицы Татарстана.

«Увидеть флаг на вертолете и затем на сцене было очень волнующе. Сейчас на него добавилась новая нашивка, и я испытываю гордость, ведь нашивки – это не только знаки разных стран, которые приобщились к движению WorldSkills, но и символ молодых людей», – сказал де Гой корреспонденту ИА «Татар-информ».

Ранее флаг побывал во всех странах, проводивших чемпионат рабочих профессий, в крупнейших городах России, проехал через все районы Татарстана и даже побывал в космосе – на МКС, напомнил руководитель проекта WorldSkills Kazan 2019 Эмиль Губайдуллин.

«Скоро этот флаг появится на церемонии открытия чемпионата мира в Казани, а 27 августа мы передадим его следующему городу – Шанхаю, который примет состязания в 2021 году», – подытожил он.

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