Минздрав РТ опроверг информацию о госпитализации 34 детей из лагеря в Иннополисе

(Казань, 18 августа, «Татар-информ»). Министерство здравоохранения Татарстана опровергло появившуюся в медиа информацию о госпитализации с отравлением 34 детей, отдыхавших в детском оздоровительном лагере «Кампус», расположенном в Иннополисе.
В Республиканскую клиническую инфекционную больницу из лагеря «Кампус» доставлены четыре отравившихся ребенка, сообщил ИА «Татар-информ» представитель Минздрава РТ.
«Дети находятся под наблюдением врачей. Их жизни ничего не угрожает, состояние расценивается как стабильное», – пояснил собеседник агентства.