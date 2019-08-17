Выручка малых предприятий в России за год увеличилась на четверть

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). Выручка малых предприятий в России за последний год выросла на 25%, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ и министра финансов Антона Силуанова.
«Объем выручки этих малых предприятий увеличился за последний год на 25%. Это значительный объем», — посчитал министр.
По его словам, сокращение количества МСП в общем объеме предпринимателей связано с тем, что ряд этих организаций переходит в разряд более крупных.
«Таких за последний год было 3 тыс. предприятий», — привел данные Силуанов.
Кроме того, не все представители малого бизнеса, продолжая свою деятельность, сдают информацию в налоговую службу. Что также может сказаться на сокращении их числа в реестре МСП, объяснил глава Минфинансов РФ.
В начале августа Институт экономики роста им. Столыпина, опираясь на информацию реестра, сообщил, что по итогам первой половины 2019 года количество малых и средних предприятий сократилось на 7-8% год к году.