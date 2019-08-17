Татар-информ

17 августа 2019, 13:42

Экономика и финансы

Выручка малых предприятий в России за год увеличилась на четверть

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Экономика и финансы

Выручка малых предприятий в России за год увеличилась на четверть

Антон Силуанов объяснил сокращение числа МСП в реестре тем, что ряд предприятий перешли в разряд более крупных.

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). Выручка малых предприятий в России за последний год выросла на 25%, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ и министра финансов Антона Силуанова. 

«Объем выручки этих малых предприятий увеличился за последний год на 25%. Это значительный объем», — посчитал министр.

По его словам, сокращение количества МСП в общем объеме предпринимателей связано с тем, что ряд этих организаций переходит в разряд более крупных. 

«Таких за последний год было 3 тыс. предприятий», — привел данные Силуанов.

Кроме того, не все представители малого бизнеса, продолжая свою деятельность, сдают информацию в налоговую службу. Что также может сказаться на сокращении их числа в реестре МСП, объяснил глава Минфинансов РФ.

В начале августа Институт экономики роста им. Столыпина, опираясь на информацию реестра, сообщил, что по итогам первой половины 2019 года количество малых и средних предприятий сократилось на 7-8% год к году.

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