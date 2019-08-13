В России существенно уменьшилось число занятых на малых и средних предприятиях

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). За год в России количество малых и средних предприятий (МСП) сократилось на 4%, до 5 млн 690 тыс., а число занятых в этом секторе работников – на 5%, с 16 млн до 15,2 млн человек. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование «Опоры России», опирающееся на данные ФНС.

Подобный негативный тренд зафиксирован впервые с 2016 года. Президент «Опоры России» Александр Калинин объяснил происходящее снижением реальных располагаемых доходов населения и, соответственно, уменьшением спроса, а также увеличением НДС с 18% до 20%, ухудшением делового климата и малой доступностью кредитного финансирования.

Эксперт отметил, что некоторые индивидуальные предприниматели могли закрыться и вновь заререгистрироваться в качестве самозанятых, но даже если произошло именно это, негативная тенденция все равно сохранилась бы.

«<...> противоположный тренд показывает бизнес, получивший господдержку <...>. Без льготных программ падение было бы еще более значительным», – резюмировал Калинин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан стал лидером по объему выданных малому бизнесу кредитов.

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