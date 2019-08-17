В Нижнекамске открыли сбор вещей и медикаментов для лечения бездомных животных

(Казань, 17 августа, «Татар-информ»). Жителей Нижнекамска призывают принять участие в благотворительной акции в рамках Всемирного дня бездомных животных. Об этом сообщает НТР24.

Предлагается приносить в пункты приема корм, пеленки, наполнители, ошейники, поводки, ветошь и медикаменты, необходимые для ухода и лечения бродячих собак и кошек.

«Пункт приема организован в молодежном центре „Ковер“ на Школьном бульваре», — говорится в сообщении. Сбор будет вестись с 17 по 24 августа.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что активисты «Единой России» привезли в зеленодольский приют бездомных животных еду, медикаменты, игрушки и хозяйственные принадлежности.

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