Татар-информ

15 августа 2019, 19:04

Общество

Еда и игрушки для четвероногих бродяг: «единороссы» посетили приют «Кот и пес» в Зеленодольске

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Общество

Еда и игрушки для четвероногих бродяг: «единороссы» посетили приют «Кот и пес» в Зеленодольске

Фото: Владимир Васильев

Активисты партии «Единая Россия» провели акцию «Лучший друг», приуроченную ко Всемирному дню бездомных животных.

(Зеленодольский район, 15 августа, «Татар-информ», Артур Казанцев). Еду, медикаменты, игрушки и хозяйственные принадлежности привезли в зеленодольский приют активисты партии «Единая Россия» совместно с Центром поддержки гражданских инициатив Татарстана и волонтерами добровольческого движения «DаDобро».

«В августе во всем мире отмечается Всемирный день бездомных животных, и мы приурочили наш визит сюда к этому дню. Мы решили оказать посильную помощь этому приюту и привезти питание, медикаменты, хозяйственные принадлежности. Мы хотим обратить внимание людей на проблемы животных, потому как нужно помогать „братьям нашим меньшим“», — рассказал доцент КФУ, сторонник партии «Единая Россия» Виктор Сидоров.

В течение недели активистами организован сбор медикаментов, кормов, игрушек для «братьев наших меньших», а также прогулки и общение с животными в приютах.

На сегодняшний день в приюте содержится более 400 собак и около 40 кошек. Директор приюта «Кот и пес» Альберт Галиев отметил, что животных чаще всего забирают в весенне-летний период, как правило, это не более 10 питомцев в месяц. «Наша работа заключается в том, чтобы спасать животных, кто-то инвалидам помогает, кто-то малоимущим, а мы животным. В приюте собрались люди, которым небезразлична судьба брошенных животных», — подчеркнул Альберт Галиев. Он отметил, что основной целью приюта для животных является не только забота о животных, но и их стерилизация для того, чтобы популяция бездомных животных не росла. 

«Зимой животных никогда не забирают [из приюта]. Есть такая поговорка, что бездомные животные рождаются дома. Необходимо поменять мышление людей, показать, что животных выбрасывать нельзя», — подчеркнул директор приюта. 

Акция — это напоминание широкой общественности о проблеме ответственного отношения к животным и необходимости принимать активное участие в их судьбе.

Акция «Лучший друг», направленная на помощь приютам в Татарстане, стартовала 12 августа и продлится вплоть до 17 августа — Всемирного дня бездомных животных. В это время можно принести в дар животным необходимые вещи или забрать питомца домой, а также помочь владельцам питомцев своими силами: построить новые вольеры, сделать репост в соцсетях о животных, которым требуется помощь. Любопытно, что сегодня замруководителя депутатской фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ Анастасия Исаева взяла себе собаку из приюта «Кот и пес».

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