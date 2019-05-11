(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). До середины следующей недели в Татарстане сохранится жаркая погода. О соответствующем предварительном прогнозе синоптиков республики информирует Гидрометцентр РТ.

Сегодня, 16 августа, в западных и северных районах Татарстана под воздействием активного атмосферного фронта сухую и теплую погоду сменили дожди с грозами и усилениями ветра, местами сильные. При этом восток и юг региона остались под воздействием теплого антициклона.

Завтра, 17-го числа, «под влиянием передней части юго-западного циклона и его атмосферных фронтов в республике сохранится неустойчивая погода». Вновь вероятны дожди с грозами и усилениями ветра, локально сильные и сопровождаемые градом, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

В воскресенье, 18 августа, ночью и утром атмосферные фронты юго-западного циклона вновь принесут в Татарстан кратковременные дожди с грозами и сильным ветром до 15–20 м/с. Днем же регион окажется в теплом секторе циклона с сухой жаркой погодой. В ночные часы столбики термометров опустятся до +15 градусов, днем воздух потеплеет до 27–32 градусов.

Кратковременные дожди с грозами и ветром до 15–20 м/с опять затронут республику в понедельник, 19-го числа. Ночью температура воздуха опустится до 16 градусов тепла, а днем поднимется до +29 градусов (на юго-востоке – до +32).

Во вторник, 20 августа, и в среду, 21 августа, согласно предварительному прогнозу республиканских метеорологов, в РТ сохранится жаркая погода. Если 20-го числа существенных осадков не ожидается, то днем 21-го числа местами возможны короткие дожди.

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