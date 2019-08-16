Синоптики РТ предупреждают о дождях с грозами, граде и тумане

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Завтра, 17 августа, на территории Татарстана сохранится влажная и теплая погода, информирует Гидрометцентр РТ.

Сегодня вечером, завтра ночью и днем местами по республике пройдут дожди с грозами и кратковременными усилениями юго-восточного ветра до 15–20 м/с. В светлое время суток локально дожди могут усилиться до сильных. Как и сегодня, возможен град.

Кроме того, ночью и утром местами по региону опустится туман, отмечается в распространенном татарстанскими синоптиками предупреждении об ухудшении погодных условий.

В ночные часы столбики термометров опустятся до +14 градусов. Днем воздух прогреется до 24–29 градусов тепла.

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