Синоптики РТ предупреждают о дождях с грозами, граде и тумане

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Завтра, 17 августа, на территории Татарстана сохранится влажная и теплая погода, информирует Гидрометцентр РТ.
Сегодня вечером, завтра ночью и днем местами по республике пройдут дожди с грозами и кратковременными усилениями юго-восточного ветра до 15–20 м/с. В светлое время суток локально дожди могут усилиться до сильных. Как и сегодня, возможен град.
Кроме того, ночью и утром местами по региону опустится туман, отмечается в распространенном татарстанскими синоптиками предупреждении об ухудшении погодных условий.
В ночные часы столбики термометров опустятся до +14 градусов. Днем воздух прогреется до 24–29 градусов тепла.