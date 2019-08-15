На территории Татарстана 16 августа ожидаются гроза и град

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). В ночь с 15 на 16 августа, а также завтра утром на территории Татарстана прогнозируется туман, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Кроме того, ночью и днем в западных районах республики ожидается гроза с кратковременными усилениями ветра до 20 метров в секунду. В некоторых районах, в том числе в Казани, возможны сильный дождь и град.

В ночное время температура воздуха составит +13..+18 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +24..+29 градусов.

Ранее, 14 августа, профессор КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в Татарстан на 10 дней вернулась теплая погода.

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