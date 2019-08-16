Президент РТ: Новые парки и соцобъекты станут подарком к 100-летию ТАССР для татарстанцев

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). К 100-летию ТАССР в Татарстане откроются новые социально значимые объекты культуры и спорта, парки и скверы. Они станут прекрасным подарком для жителей республики. Об этом заявил сегодня Президент РТ Рустам Минниханов на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования ТАССР.

«100-летие ТАССР – знаковая веха для нашей республики и ее многонационального народа. 70 лет из этого исторического отрезка республика существовала в форме автономии в составе РСФСР. Эти годы вобрали в себя многое, был сделан мощный рывок в развитии экономики. В кратчайшие сроки была создана целая отрасль промышленности, обеспечен устойчивый рост сельскохозяйственного производства. Произошли значимые изменения в социальной структуре общества и в национальной культуре. Стала формироваться особая ментальность жителей многонациональной республики», – сказал он.

Автономная республика стала одной из форм развития татарской государственности. В ее условиях был создан мощный потенциал, который стал основой успеха Татарстана в условиях новой России. Подготовка к юбилею в республике началась еще в 2015 году. На республиканском и муниципальном уровнях реализуется план подготовки к празднованию 100-летия ТАССР. Эту работу координирует республиканский оргкомитет. В ходе подготовительной работы сверстан план значимых мероприятий.

«Этот план включает международные и федеральные проекты. В числе намеченных крупных международных мероприятий – Игры стран Содружества Независимых Государств, международный экономический саммит “Россия – Исламский мир“, международный форум под эгидой ЮНЕСКО “Многообразие культур – фактор гуманитарной безопасности“ и другие», – сказал Президент РТ.

Минниханов отметил, что возведены знаковые объекты, в том числе и многофункциональное здание выставочного центра «Казань Экспо». Кроме того, в год юбилея получит новое здание Национальная библиотека РТ, завершится ремонт здания театра Алафузова, где разместится театр «Созвездие-Йолдызлык».

«Предусмотрено открытие социально значимых объектов культуры и спортивной сферы, парков и скверов. Все это станет достойным подарком жителям республики. 100 лет ТАССР для жителей Татарстана – предмет для гордости и стимул для дальнейшего развития Татарстана», – заключил Рустам Минниханов.

Совещание прошло в Казани под председательством вице-премьера России Виталия Мутко.

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