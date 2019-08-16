Виталий Мутко: Казань – третий город России по посещаемости туристами

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Казань заняла третье место среди российских городов по посещаемости туристами. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко на заседании Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования ТАССР в столице Татарстана.

При этом Мутко обратил внимание на то, что росту турпотока поспособствовало проведение на территории республики в последние годы крупномасштабных событий мирового уровня.

«Это третий город в стране по посещаемости туристами всего мира и жителями Российской Федерации. Сегодня везде, где мы были, встречались люди, приехавшие из Санкт-Петербурга и Москвы. Они гуляют, отдыхают. Республика стала очень привлекательной для отдыха, проведения различных событий и мероприятий», – сказал он.

Виталий Мутко напомнил, что через несколько дней Казань примет очередное серьезное событие – мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills Kazan. К этому мероприятию готовы практически все объекты, подобраны волонтеры.

«Мы убеждены, что мероприятие пройдет на самом высоком уровне. Хочу пожелать российской команде яркого выступления и побед, а республике – успешного проведения чемпионата», – заключил вице-премьер РФ.

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