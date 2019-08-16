В Татарстане хотят организовать школу для обучения управлению беспилотниками

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане хотят организовать обучение управлению беспилотниками. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил председатель Ассоциации пилотов беспилотных летательных аппаратов РТ Алексей Галютин.

По словам спикера, есть планы создать при Ассоциации пилотов беспилотных летательных аппаратов РТ своеобразную школу для обучения управлению дронами. «Мы сейчас прорабатываем этот вопрос. Хотим организовать такие курсы. У нас как раз одно помещение проходит экспертизу по пожарной безопасности. Составляем правила, будем подавать документы», – рассказал он.

При этом Галютин отметил, что ассоциация уже сейчас помогает всем заинтересованным лицам проводить полеты беспилотников. «Устраиваем совещания, собрания, но, конечно, этого мало. Необходима школа, куда бы человек любого возраста мог прийти и получить знания по законности полетов», – подчеркнул он.

«Нужно, чтобы люди знали воздушное законодательство – соответствующие правила и пункты, как подавать заявки, чтобы получить разрешение на полеты», – добавил заместитель начальника Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ПФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта – начальник Татарского территориального отдела Альберт Сафин.

По его мнению, нормативная база по выполнению полетов беспилотников пока достаточно слаба. Например, получение разрешения на любой полет занимает от 14 до 24 рабочих дней. «Но с помощью разработанного ассоциацией сайта это можно сделать за день на законных основаниях. В России другой подобной организации нет», – заключил Сафин.

Полеты беспилотных воздушных судов отнесены к деятельности по использованию воздушного пространства. Физические или юридические лица, планирующие осуществлять запуски беспилотников, должны знать и выполнять процедуры, установленные воздушным законодательством России в сфере использования воздушного пространства.

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