В Татарстане более чем в три раза снизилось число полетов дронов без разрешений

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане снизилось количество полетов беспилотников без соответствующих разрешений. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель начальника Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ПФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта – начальник Татарского территориального отдела Альберт Сафин.

«В 2018 году было зафиксировано 20 случаев полетов без разрешений. В этом году к сегодняшнему дню выявлено только шесть нарушителей. Есть люди, которые покупают беспилотные летательные аппараты, но даже не знают, что нужно подавать заявки на полеты», – рассказал спикер.

По словам Альберта Сафина, за нарушение правил использования воздушного пространства на владельцев беспилотников возлагается административная ответственность по статье 11.4 КоАП РФ. В частности, на граждан накладываются штрафы в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на должностных лиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, на юридических лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей (или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток).

Председатель Ассоциации пилотов беспилотных летательных аппаратов РТ Алексей Галютин добавил, что с конца июля штрафы за данное нарушение выросли в десять раз.

Полеты бесплотных воздушных судов отнесены к деятельности по использованию воздушного пространства. Физические или юридические лица, планирующие осуществлять запуски беспилотников, должны знать и выполнять процедуры, установленные воздушным законодательством России в сфере использования воздушного пространства.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.