Виталий Мутко в Казани: В арендном жилье заинтересованы 7 млн россиян

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). В России арендное жилье строится в недостаточных объемах, хотя на него имеется спрос со стороны примерно 7 млн граждан. Такую мысль высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко, общаясь с журналистами в Казани.

«Что касается жилья, то нужно делать акцент на спрос, который определит – будет это ипотечное жилье или арендное. То, что арендное жилье у нас недооценено и мы его недостаточно строим, – это факт. Мы провели опрос общественного мнения: 7 млн граждан готовы, если ипотека будет до определенного уровня падать, взять жилье именно в аренду», – отметил Мутко.

И добавил: «Арендное жилье должно найти реализацию в проекте (нацпроекте «Жилье и городская среда» – прим. Т-и.), как и жилье, приобретаемое в собственность».

В социальном арендном жилье нуждаются молодые семьи, работники социальной сферы, полицейские, уверен заместитель Премьер-министра страны.

Ход реализации нацпроекта «Жилье» будет обсуждаться сегодня в Казанском Кремле при участии Президента Татарстана Рустама Минниханова.

«Кстати, на эту тему (арендного жилья – прим. Т-и) мы будем сегодня говорить. Мы за прошлый год построили только один арендный дом по всей стране. Этого явно недостаточно», – заключил Мутко.

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