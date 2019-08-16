Виталий Мутко в Казани: «Мы поддерживаем регионы, чтобы решать проблему дольщиков»

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Вице-премьер России Виталий Мутко рассказал о решении проблемы дольщиков в регионах, общаясь с владельцами квартир в проблемном доме № 3 казанского ЖК «МЧС». Беседа состоялась во время экскурсии по Горкинско-Ометьевскому лесу в сопровождении Президента РТ Рустама Минниханова.

«Мы поддерживаем сейчас регионы, выделили 16 млрд рублей на всю страну, чтобы начать решать проблему дольщиков. Мы договорились о нескольких механизмах. У нас есть Федеральный фонд защиты прав дольщиков, дальше – региональный фонд. Сейчас такая ситуация – региональный фонд по поручению федерального заходит, все случаи сам рассматривает. Если плохой управляющий, то находят нормального, а дальше оценивают экономику и принимают решение о достройке», – пояснил Мутко.

Вице-премьер РФ заявил также, что будут созданы региональные фонды для решения проблемы дольщиков, которые будут финансироваться из федерального бюджета. Фонды будут проводить оценку проблемных домов, строительство которых остановилось из-за банкротства застройщика. Затем они решат – подбирать инвестора для завершения работ либо выплачивать дольщикам компенсации.

Президент Татарстана в свою очередь дал поручение организовать в Кабмине РТ специальное совещание по вопросу достройки проблемных домов. На него приглашены дольщики ЖК «МЧС», а также представители Минстроя РТ и мэрии Казани.

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