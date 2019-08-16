(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Восемь лет колонии получил татарстанец, который зарезал отчима за просьбу не курить на сеновале, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«29-летний мужчина признан виновным по статье "Убийство". Суд назначил ему наказание в виде восьми лет колонии строгого режима», – рассказал Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 10 мая мужчина отбыл арест за побои, купил спиртное и пришел к родителям супруги в Агрызе. В процессе общения отчим попросил мужчину не курить возле сеновала, на что тот набросился на него с ножом, а тело спрятал в подвале.

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