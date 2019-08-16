В Татарстане расширят зоны легальных полетов беспилотников

(Казань, 16 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане хотят расширить зоны для легальных полетов беспилотных летательных аппаратов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил председатель Ассоциации пилотов беспилотных летательных аппаратов РТ Алексей Галютин.

«Хотим расшириться на весь Татарстан, потому что обращаются, например, из Закамской зоны, из различных городов регионов России. На сегодня помимо согласованных зон в Казани вышли в Верхнеуслонский, Высокогорский, Лаишевский, Зеленодольский, Камско-Устьинский районы. Планируем расширяться на Алексеевский район, Альметьевск, Нижнекамск, Набережные Челны, Бугульму. Сейчас активно идут переговоры», – рассказал спикер.

По словам Галютина, в Ассоциации пилотов беспилотных летательных аппаратов РТ зарегистрированы более 350 пилотов, зафиксировано свыше 2,5 тыс. легальных полетов. Пилотами ассоциации являются представители не только России, но и таких стран, как Франция, Турция, Норвегия, Казахстан и Италия.

«В пиковые дни совершается около 50 полетов над Казанью. Это праздничные дни, выходные, особенно – с пятницы по воскресенье. Если в одной точке регистрируют больше одного полета, то приходит уведомление с номерами телефонов, чтобы люди могли созвониться [друг с другом], поскольку речь идет о безопасности полетов», – отметил он.

Ассоциация разработала уникальный сервис, не имеющий аналогов в России. С его помощью владелец квадрокоптера или авиамодели может заранее зарегистрировать свой полет нажатием пары кнопок, добавил Алексей Галютин.

Работа ассоциации нацелена на обеспечение безопасности полетов, а также на легализацию и упрощение получения разрешений на полеты дронов, что должно поспособствовать развитию авиационного кластера.

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