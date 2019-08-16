Вице-премьер РФ Виталий Мутко прибыл в Казань с рабочей поездкой

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). С рабочей поездкой в Татарстан прибыл сегодня вице-премьер России Виталий Мутко. В Международном аэропорту «Казань» его встретил Президент РТ Рустам Минниханов. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«В рамках визита в республику у Виталия Мутко запланирован ряд правительственных совещаний. В Казанском Кремле вице-премьер России проведет совещание по вопросам реализации национального проекта “Жилье и городская среда“. До этого он посетит казанский жилой комплекс “Весна“ и Горкинско-Ометьевский лес», – отметили в пресс-службе.

Также сегодня в Казанской ратуше под председательством Виталия Мутко пройдет заседание Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования ТАССР. Виталий Мутко возглавляет работу оргкомитета по поручению Президента России Владимира Путина.

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