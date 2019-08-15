Мутко обсудит в Казани переход на эскроу-счета и ознакомится с подготовкой к 100-летию ТАССР

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Ряд правительственных совещаний с участием Президента Татарстана Рустама Минниханова и заместителя Премьер-министра РФ Виталия Мутко пройдет сегодня в Казани. Руководитель республики и вице-премьер примут участие в совещании по вопросам долевого строительства и обсудят подготовку к 100-летию ТАССР. Об этом сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Президента РТ.

После приезда в Казань Виталий Мутко в сопровождении Рустама Минниханова посетит жилой комплекс «Весна» и Горкинско-Ометьевский лес, который в 2017 году стал победителем конкурса Минстроя России «Лучшие российские практики благоустройства».

После этого в Казанской Ратуше пройдет заседание Оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Республики Татарстан. Виталий Мутко возглавляет работу Оргкомитета по поручению Президента России Владимира Путина.

Во второй половине дня Рустам Минниханов и Виталий Мутко переедут в Казанский Кремль, где состоится совещание по вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Как ранее сообщила официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова, основной темой совещания станет переход стройфирм на проектное финансирование.

«На уровне республики эту работу системно контролирует Рустам Нургалиевич. Он лично проводит совещания, последнее состоялось в прошлую субботу. На нем Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ республики доложило о ситуации на рынке строительства жилья», — отметила Галимова. По ее словам, в совещании также примут участие главы субъектов ПФО.

Застройщики Татарстана условно разделены на группы. Первая — девелоперы, которые будут достраивать жилье по старой схеме. Таких в республике 78, они ведут почти 180 объектов. Вторая группа — застройщики, которые будут работать по схеме проектного финансирования. Это 22 стройфирмы, которые ведут 46 объектов. В третью группу будут включены застройщики, которые не соответствуют критериям строительства по старой схеме и пока не получили одобрение банков на работу по проектному финансированию.

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