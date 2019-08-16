Три пляжа Казани закрыли для купания из-за некачественной воды

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). Три пляжа на территории Казани закрыты для купания из-за некачественной воды, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

Качество воды озер Глубокое и Большое Лебяжье, а также реки Казанки у пляжа «Нижнее Заречье» не соответствует требованиям СанПиН.

«Организациям, эксплуатирующим указанные пляжи, направлены предложения об установке аншлагов о запрете купания», – отмечается в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня днем в Татарстане воздух прогреется до 24–29 градусов тепла.

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