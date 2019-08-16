В Казани частично ограничили движение по улице Фучика

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). В Казани с 16 по 23 августа частично ограничили движение по улице Фучика. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

В течение этих восьми дней с 9 до 19 часов машины не смогут проехать по правой стороне улицы Фучика – на участке от улицы Закиева до улицы Минская при движении в сторону улицы Минская.

В Управлении капитального строительства и реконструкции исполкома города пояснили, что «ограничение движения связано с проведением ремонтных работ на путепроводе».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что во время праздника «Я выбираю небо!» в Казани перекроют улицы Сибгата Хакима и Бондаренко.

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