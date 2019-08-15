Улицы Хакима и Бондаренко в Казани перекроют для движения во время праздника «Я выбираю небо!»

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Во время проведения праздника «Я выбираю небо!», 18 августа, в столице РТ ограничат движение транспорта по улицам С. Хакима и Бондаренко, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

С 2 часов дня и до 9 часов вечера ограничительный режим будет действовать на участках от пересечения улицы С. Хакима с Декабристов до пересечения с Абсалямова и по улице Бондаренко в районе дома № 3 по улице С. Хакима.

Кроме того, в это же время ограничат доступ на смотровую площадку Центра семьи «Казан».

Ранее сообщалось, что в этот день перекроют реку Казанка для маломерных, прогулочных и парусных судов.

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