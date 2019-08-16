Очередной многоуровневый паркинг возведут в Набережных Челнах

(Казань, 16 августа, «Татар-информ»). В 63-м комплексе Набережных Челнов построят новый наземный многоуровневый паркинг. Об этом пишет газета «Челнинские известия».

Застройщик согласовал возможность соответствующего использования земельного участка на публичных слушаниях в исполкоме Автограда.

При этом пока не известно, когда именно начнутся работы. «Эту работу мы только начали, сейчас у нас имеются несколько вариантов паркингов от различных проектных организаций», – пояснил представитель строительной компании Чулпан Шакиров.

Издание отмечает, что новые паркинги, возводящиеся в Челнах, не заполняются. В качестве примера оно со ссылкой на эксперта упоминает рассчитанный на 359 автомобилей паркинг в 64-м комплексе, где сейчас заполнены только 50 мест.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Набережных Челнах анонсировали застройку Казанского проспекта и пригородной зоны.

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