В Набережных Челнах анонсировали застройку Казанского проспекта и пригородной зоны

(Набережные Челны, 9 августа, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах на публичных слушаниях в мэрии анонсировали застройку Казанского проспекта и пригородной зоны.

Согласно проекту, презентованному ООО «Замелекесье», в поселке ГЭС планируется построить 15 домов высотой в 10 и более этажей. Дома будут оснащены социальной инфраструктурой, включая магазины и поликлинику, которые расположатся на первых этажах зданий. Проектировщики также предусмотрели размещение многоуровневого паркинга и мест для отдыха. Квартиры здесь смогут получить около 3 тыс. семей.

Еще один проект, имеющий стратегическое значение для города, касается застройки территории за улицей Залесная. Здесь на 62 гектарах земли, которая принадлежит ПК «Камский», разместится новый микрорайон «Бережные дворики». Проект предусматривает появление в этой части города домов различной этажности, но не выше восьми. Застройка размещается почти в пригородной зоне, поэтому проектом предусмотрено наличие возле микрорайона обширной парковой и прогулочной зоны.

Также в 15-м комплексе Нового города компания «Домкор» намерена построить две 25-этажные башни по современным технологиям. Участок площадью 1,9 гектара располагается прямо возле здания мэрии. Здесь же ведется возведение соборной мечети «Джамиг», которая, как предполагается, станет одной из достопримечательностей Автограда.

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