В Татарстане с нового учебного года начнется реализация проекта «Волейбол в школу!»

(Казань, 15 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане с этого учебного года начнется реализация нового проекта «Волейбол в школу!». Об этом сообщил сегодня глава Минобрнауки РТ Рафис Бурганов на пленарном заседании республиканского августовского совещания работников образования и науки в «Казань Экспо».

В республике создана современная инфраструктура для занятий физкультурой и спортом, заметил министр образования и науки РТ. «С уверенностью можно сказать, что в Татарстане школьный спорт действительно стал массовым, – добавил он. – Министерством сделан акцент на развитие игровых видов спорта в школах. С этого учебного года по инициативе Федерации волейбола Татарстана начнется реализация нового проекта “Волейбол в школу!”. Спасибо, Фарид Хайруллович (Мухаметшин, глава парламента РТ – прим. Т-и), за большую организационную работу в этом процессе».

По словам Рафиса Бурганова, в республике свыше 300 тыс. школьников являются активными участниками республиканских этапов всероссийских соревнований, более 83 тыс. учащихся – обладатели знаков ГТО.

«В системе образования республики функционирует более 2,5 тыс. секций физкультурно-спортивной направленности с охватом около 70 тыс. школьников. В то же время республиканская спортивная база позволяет значительно увеличить их число», – подчеркнул докладчик.

В Татарстане прошло пленарное заседание республиканского августовского совещания работников образования и науки «Воспитание как фактор повышения качества образования». Цель педсовета — привлечение внимания к процессам, происходящим сегодня в образовании.

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