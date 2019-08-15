Экс-главу Спурт-банка Евгению Даутову объявили банкротом

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Арбитраж Татарстана признал бывшего председателя правления обанкротившегося Спурт-банка Евгению Даутову банкротом, сообщает ТАСС.

В отношении Даутовой открыто конкурсное производство, сообщается в материалах картотеки арбитражных дел.

Иск о признании Даутовой банкротом в Арбитражный суд РТ направила госкорпорация развития ВЭБ.РФ. Сумма требований составила 3,7 млрд рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Вахитовский районный суд Казани приговорил Евгению Даутову к колонии общего режима на три года и один месяц.

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