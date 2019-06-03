В Казани суд отправил экс-главу «Спурт Банка» Евгению Даутову в колонию на три года

(Казань, 3 июня, «Татар-информ», Елена Саляхова). Вахитовский районный суд Казани вынес приговор экс-главе «Спурт Банка» Евгении Даутовой. Женщину отправили в колонию общего режима на три года и один месяц, сообщили в пресс-службе суда.

Во время судебного следствия экс-председатель правления банка находилась под домашним арестом. Ее взяли под стражу в зале суда.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в отношении экс-главы «Спурт Банка» Евгении Даутовой возбудили уголовное дело по статьям «Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации» и «Злоупотребление полномочиями». Ее обвинили в «выводе» денег почти на 250 миллионов рублей.

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