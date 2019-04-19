Аграрии восьми районов Татарстана приступили к севу озимых культур

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). В республике отдельные муниципальные районы приступили к севу озимых зерновых культур. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

«По состоянию на 15 августа к осеннему севу приступили хозяйства восьми муниципалитетов. Это Азнакаевский, Актанышский, Арский, Балтасинский, Лаишевский, Рыбно-Слободский, Сабинский и Сармановский районы», – рассказал начальник отдела развития отраслей земледелия Минсельхозпрода РТ Ирек Садыков.

Собеседник агентства дополнил, что всего аграриями этих районов озимые посеяны на 1 тыс. 630 га, в том числе пшеница – на 30 га, рожь – на 1,6 тыс. га.

«В нашем районе первым приступило к осеннему севу подразделение "Сакловбаш" агрофирмы "Родные края – Туган як", здесь посеяли озимую рожь на 300 га», – сообщил начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия Сармановского района Альберт Шарипов.

По его словам, в этом году в районе планируется засеять озимыми культурами 17 тыс. га, в том числе 15,6 тыс. га – пшеницей и 1,4 тыс. га – рожью.

В профильном министерстве пояснили, что целом по республике в этом году под озимые культуры планируется отвести не менее 540 тыс. га. «Ожидается, что озимой пшеницей будет засеяно 397,9 тыс. га, озимой рожью – 137,9 тыс. га и несколько тысяч га займет тритикале», – уточнил Ирек Садыков.

Сегодня главная задача аграриев – качественно и своевременно провести сезонные полевые работы, а именно – уборку урожая и осенний сев, подчеркнул собеседник агентства. На сегодня по республике зерновые и зернобобовые культуры убраны с площади 285 тыс. га или с пятой части их посевов.

«Намолочено 912 тыс. тонн зерна, в том числе 408 тыс. тонн озимой пшеницы, 109 тыс. тонн озимой ржи, 327 тыс. тонн ячменя и 45 тыс. тонн гороха. Средняя урожайность зерновых составляет 32 ц/га против 27,7 ц/га на аналогичную дату годом ранее», – отметил Ирек Садыков.

Как ранее сообщило ИА «Татар-информ», в Минсельхозпроде РТ считают, что цены на зерно в этом году будут выше, чем в последние годы, и привлекательнее для аграриев.

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