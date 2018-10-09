Марат Ахметов уверен, что цены на зерно станут привлекательнее для аграриев

(Казань, 10 августа, «Татар-информ»). В Минсельхозпроде Татарстана уверены, что цены на зерно нового урожая будут выше, чем в последние годы. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства республики, докладывая о ходе уборочной кампании-2019.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов. В совещании также принял участие и. о. Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Выступая на совещании с докладом, Марат Ахметов сообщил, что переходящие остатки зерна по стране оцениваются на уровне 10 млн тонн при прошлогодних 20 млн тонн. Соответственно, такие объемы не смогут давить на рынок.

«Цены на зерно для нас, вероятнее всего, будут привлекательнее, чем даже в 2018 году», – заметил министр.

По информации докладчика, ряд регионов России, в том числе и в Поволжье, испытали воздействие серьезной засухи. Это отрицательно сказалось на урожайности зерновых и зернобобовых культур.

К примеру, в Пензенской области урожайность составляет 25,1 ц/га, что на 4,4 ц/га меньше показателя за соответствующий период 2018 года, в Республике Мордовия – 24,0 ц/га (минус 3,0 ц/га к 2018-му), в Оренбургской области – 10,4 ц/га (минус 3,7 ц/га к 2018-му), в Ульяновской области – 21,0 ц/га (минус 3,5 ц/га к 2018-му), а в Саратовской области – 15,2 ц/га (минус 1,8 ц/га к 2018-му).



Вероятно, и по этой причине цены на зерно в этом году нехарактерны для уборочного периода, предположил Марат Ахметов.

Ссылаясь на опубликованную 6 августа информацию «Интерфакса», глава Минсельхозпрода РТ отметил, что цены на зерно за неделю в разных регионах России выросли в пределах от 200 до 700 рублей за тонну, что необычно для августа.

Например, цена на пшеницу 3-го класса в Поволжье обозначена на уровне 10,5 тыс. рублей за тонну, на пшеницу 5-го класса – 9,2 тыс. рублей за тонну. «Надеемся, что эти цены сохранятся и в дальнейшем», – подчеркнул докладчик.

«Поэтому нам важна каждая тонна хлеба, и усилия на предстоящий период должны быть направлены на максимально производительную и качественную уборку», – заключил Марат Ахметов.

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