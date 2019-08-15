Высокогорский район Татарстана примет эстафету флага WorldSkills

(Казань, 15 августа, «Татар-информ»). Завтра, 16 августа, в 14.00 в Иске-Казанском Государственном музее-заповеднике в селе Камаево (ул. Центральная, д.1) Высокогорского района пройдет церемония чествования флага WorldSkills. Об этом сообщает пресс-служба эстафеты.

«Мероприятие пройдет с участием главы района Рустама Калимуллина и представителей Оргкомитета 45-го мирового чемпионата "Ворлдскиллс Казань – 2019"», — говорится в сообщении.

Гостей мероприятия ознакомят с движением WorldSkills. На протяжении мероприятия посетителей будут развлекать ростовые куклы — талисманы чемпионата WorldSkills Kazan 2019 — Алтын и Алмаз, с которыми можно будет сфотографироваться на память.

Почетные гости нанесут нашивку герба Высокогорского района на флаг WorldSkills Kazan 2019.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что эстафету флага WorldSkills принял Тетюшский район Татарстана.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.