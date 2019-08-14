Тетюшский район принял эстафету флага Worldskills

(Казань, 14 августа, «Татар-информ»). Вчера Тетюшский район Татарстана принял эстафету флага Worldskills, пишет газета «Авангард».

«Делегацию оргкомитета 45-го Мирового чемпионата тетюшане с хлебом-солью и чак-чаком встретили при въезде в город у стелы с надписью „Тетюши“», — говорится в сообщении.

Затем флаг Worldskills пронесли по центральным улицам города, а все желающие сфотографировались со знаменосцами и ростовыми куклами — талисманами чемпионата WorldSkills Kazan 2019 Алтыном и Алмазом.

Торжественная церемония чествования флага проходила на территории школы стендовой стрельбы, где собрались жители района.

«Благодаря Президенту и Правительству нашей республики в Татарстане уделяется большое внимание поддержке рабочей молодежи. Престиж рабочих профессий растет», — отметил в приветствии глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов.

Он прикрепил нашивку — герб Тетюшского района на флаг WorldSkills, а затем поздравил победителей и призеров VII Кубка России по стендовой стрельбе, который проходил в Тетюшах с 9 по 12 августа.

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